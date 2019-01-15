15 Ocak 2019, Salı
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Kucka'nın da Parma'ya gitmesi ile ön liberoda sadece Batuhan Artarslan kaldı. Ancak 24 yaşındaki futbolcunun beklentileri henüz karşılayamaması nedeniyle takım içinde yeni alternatifler arayan Karaman, Amiri ve Hosseini'nin de milli takımlara gitmesi nedeniyle alternatif sorunu yaşıyor.
Sosa iyileşene kadar Yusuf'u merkezde oynatıp arkasında Abdülkadir Parmak veya Murat Cem Kaplan'ı görevlendirmeyi düşünen başarılı hocanın savumaya Novak'ı çekmeyi sol bekte ise İbanez veya Kamil Ahmet'i oynatmayı planladığı kaydedildi.
Dertli Karaman
Giriş Tarihi: 14.01.2019
Bordo-mavili hoca, özellikle ön liberoda yaşanan sıkıntıyı çözebilmek için birçok deneme yapıyor.
Sezonun ikinci yarısının başlamasına kısa bir süre kala teknik direktör Ünal Karaman dertli mi dertli. FIFA'nın yasağı nedeniyle transfer yapamayan bordo-mavili takımda 52 yaşındaki hoca, henüz Onazi ve Sosa'nın sakatlığından oluşan boşluğu doldurmuş değil.
Kucka'nın da Parma'ya gitmesi ile ön liberoda sadece Batuhan Artarslan kaldı. Ancak 24 yaşındaki futbolcunun beklentileri henüz karşılayamaması nedeniyle takım içinde yeni alternatifler arayan Karaman, Amiri ve Hosseini'nin de milli takımlara gitmesi nedeniyle alternatif sorunu yaşıyor.
Sosa iyileşene kadar Yusuf'u merkezde oynatıp arkasında Abdülkadir Parmak veya Murat Cem Kaplan'ı görevlendirmeyi düşünen başarılı hocanın savumaya Novak'ı çekmeyi sol bekte ise İbanez veya Kamil Ahmet'i oynatmayı planladığı kaydedildi.
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