15 Ocak 2019, Salı

TRABZONSPOR

Güle güle Kucka

Güle güle Kucka
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.01.2019

Serie A ekibi Parma ile prensip anlaşmasına varan 'un başarılı orta sahası Juraj Kucka, 'dan ayrıldı.

Slovak oyuncu, sabah saatlerinde özel bir uçak ile bavullarını da alarak 'ya gitti. Sağlık kontrolünden geçen tecrübeli ön liberonun sözleşmeye imza atması bekleniyor. ekibi bu transferden 3 milyon euro alacak. 2017 yazında Milan'dan 5 milyon euro'ya gelen Kucka, bordo-mavili forma ile toplam 36 maça çıktı ve 3 gol atıp, 7 de asist yaptı.

1 AY ÖNCE BOŞALTMIŞ

Parma'ya giden Kucka'nın bordo-mavili takımı çoktan kafasından sildiği ortaya çıktı. Slovak oyuncunun, yaklaşık 1 ay önce 'daki evini boşalttığı öğrenildi. Eşi ve çocuğunu İtalya'ya gönderen tecrübeli oyuncu burada ailesi için ev bile tutmuş.
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