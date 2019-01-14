14 Ocak 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Haluk Şahin: "Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz"

Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 Giriş Tarihi: 14.01.2019

Kulübü Futbol Şube Sorumlusu , 'nda Baltok ve 'de ile yapacakları maçlardan iyi sonuçlarla ayrılarak, sezonun ikinci yarısına kaldıkları yerden devam etmek istediklerini söyledi.

kampına getirilen genç oyuncuların takıma adapte olmaları konusunda epeyce yol alındığını ifade eden Şahin, "Genç oyuncularımız, bizim geleceğimiz. Kampta iyi çalıştılar, uyum sağlamaya gayret gösterdiler. maçının ardından teknik heyetimiz bu oyuncuların A takım kadrosunda devam edip etmeyeceğe karar verecek." diye konuştu.

ALTYAPIDAN 4 GENÇ OYUNCU DAHA KADRODA

Altyapıdan yeni oyuncuların da antrenmanlara katılacağını kaydeden Şahin, " 21 Yaş Altı Takımı futbolcuları Tayyip Ebrar Cumhur, Tunahan Ergül, Kerem Baykuş ve Behlül Aydın, A takım ile idmanlara çıkmaya başlayacak. Bu oyuncuların da sürekli A takımda olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak." ifadelerini kullandı.

Ligin ikinci yarısına Balıkesirspor Baltok ile çarşamba günü sahalarında yapacakları maçla başlayacaklarını ifade eden Şahin, "Trabzonspor, hedefleri olan bir takımdır. Kupada da hedeflerimiz, hasretimiz var. Yolumuza devam etmemiz için kazaya uğramak istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin ilk yarısında özellikle son haftalarda gösterdikleri performansla çıkışa geçerek ikinci sıraya yükseldiklerini ve zirve yarışının içinde yer aldıklarını vurgulayan Şahin, "Balıkesirspor Baltok ve maçlarıyla kupa ve ligde iyi sonuçlar alarak ikinci yarıya da kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Biz şu anda bu maçlara odaklandık. Taraftarlarımız bizlere güvensin." şeklinde konuştu.

, Trabzonspor'un Slovak oyuncu Juraj Kucka'nın 'nın Parma Kulübüne olacağına yönelik haberlere ilişkin olarak ise iki kulübün görüşmelerinin olumlu şekilde sürdüğünü belirterek, transferin netleşmesinin ardından bu konuda açıklama yapacaklarını sözlerine ekledi.

Trabzonspor'dan fırtına gibi kamp!

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