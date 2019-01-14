14 Ocak 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Karar bu hafta

Karar bu hafta
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.01.2019

kampında denenen 10 genç hakkındaki karar bu hafta verilecek. Karaman'ın 4 genç ismin A takımda kalması yönünde karar verdiği belirtildi.

Bu oyuncalar arasında Yunus Emre Çakır, Berkay Sefa Kara ve Koray Kılınç'ın yer alması beklenirken, 1461 'dan gelen Yunus, transfer yasağı kalkmazsa alınamayacak.
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