Ünal Karaman Sosanın dönüşünü bekliyor

12 Ocak 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Ünal Karaman Sosa'nın dönüşünü bekliyor
Giriş Tarihi: 12.01.2019
Teknik direktör Ünal Karaman, Sosa'nın takıma geri dönüşünü dört gözle bekliyor.
Arjantinli yıldızın çok iyi bir kaptan ve lider olduğunu söyleyen 52 yaşındaki hoca, "Sorumluluklarının farkında. İnanılmaz güzel çalışıyor ve her geçen gün üzerine koyduğunu, ağrılarının azaldığını görüyorsun. Sakatlıklar öyle bir şey ki tam 'iyi' dersin Allah korusun kötü bir şey olur. O nedenle geri dönüşü için tarih vermeyi doğru bulmuyoruz" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!