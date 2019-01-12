Ünal Karaman Sosanın dönüşünü bekliyor

Teknik direktör Ünal Karaman, Sosa'nın takıma geri dönüşünü dört gözle bekliyor.

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Arjantinli yıldızın çok iyi bir kaptan ve lider olduğunu söyleyen 52 yaşındaki hoca, "Sorumluluklarının farkında. İnanılmaz güzel çalışıyor ve her geçen gün üzerine koyduğunu, ağrılarının azaldığını görüyorsun. Sakatlıklar öyle bir şey ki tam 'iyi' dersin Allah korusun kötü bir şey olur. O nedenle geri dönüşü için tarih vermeyi doğru bulmuyoruz" dedi.