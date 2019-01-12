12 Ocak 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu: "Avrupa'yı sallarız"

Ahmet Ağaoğlu: Avrupayı sallarız
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.01.2019

Başkanı planlarını anlattı ve “Altyapıdan çıkan oyuncuları iyi takımlara gönderirsek ’da marka oluruz. ve gibi az harcayıp çok para kazanacağız. bile bizi örnek alacak” dedi.

Başkan , 'un 'nın en önemli kulüplerinden biri olacağını söyledi. Trabzonspor ile ilgili uzun vadeli planlar yaptıklarını ve önceliklerinin ekonomik anlamda düzlüğe çıkmak olduğunu belirten Ağaoğlu, "Lisanslı ürün satışı tarihinde ilk defa rekor seviyeye ulaştık, en yüksek değerin iki katına çıktık. Seyirci ortalamamız 28 bin. Güzel bir ortalama. Takım oynuyor mu, futbolcular gelecek vaadediyor mu, oyuncular takımı sahipleniyor mu? Burada en önemli olan buydu. 38 milyon euro'luk kadro var oynayamıyor, son 5 maçtır sahada olan kadronun değeri 11 milyon euro ve oynuyor" dedi.

BURADA MADEN VAR

Sportif başarıyı yakaladıktan sonra kadrodaki oyuncuların da Avrupa takımlarının daha çok dikkatini çekeceğine değinen Ağaoğlu şöyle devam etti: "Altyapıdan çıkan bir futbolcunun 60-70-80 milyon euro'lara gitmesi zor. Çünkü senin liginin değeri belli. Ama ben hiçbir şekilde düşme riski olan bir takıma altyapıdan oyuncu göndermek istemem. Oyuncunun milliyeti . Trabzonspor'un altyapısındaki ileriye dönük oyuncuyu üst düzey takımlara gönderdiğiniz zaman Avrupa futbolunda marka olur. Derler ki burada altyapı var, maden var, o zaman hem kulüp, hem de futbolcu değer kazanır" diye konuştu.

AMBARGO KOYARIZ

Başkan, "6-7 milyon euro'ya oyuncu alma devri bitti" dedi ve şöyle devam etti: "Biz bir politika uyguluyoruz. Bu politikanın 3 sene sonra ve sürdürebilir bir şekilde ülke futboluna ambargo koyacağının garantisini verebilirim. futbolunda dahi örnek olarak gösterilen bir takım olacak. ve 'ya bakın. 80-90 milyon euro para kazanan, fazla para ödemeyen ve ihtiyaç fazlası oyuncuları da güzel pazarlayan kulüpler. Trabzonspor da böyle olmalı."

DAHA YÜZDE 50'DELER

Kadroda yer alan 2 genç futbolcu Yazıcı ve Ömür'ün çok daha büyük potansiyele sahip olduğunu dile getiren başkan Ağaoğlu, şunları söyledi: "Yusuf ve Abdülkadir gerçek performanslarının, olmaları gereken yerlerin, gerçek güçlerinin bana göre daha yüzde 50'sine ulaşamadı. Bir kere oraya gelmeleri lazım, takımlarına olan borçları var, onu ödemeleri gerek. Bu iki futbolcu satılacaksa Türk futbolunun ve Trabzonspor'un marka yüzü olacak. İki kuruş fazla verecek diye sıradan takıma göndermem."
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