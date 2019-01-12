12 Ocak 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Toure yetişiyor

Toure yetişiyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.01.2019

Sakatlıkları nedeniyle kampında takımla çalışma şansı bulamayan 'nin ikinci yarının ilk maçı olan karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi.

Ancak Sosa'nın yoğun bir tedavi programına ve kendi arzusuyla yaptığı çalışmalara rağmen karşılaşmasında oynama ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi. Sosa'nın forma giymek için büyük bir özveri gösterdiği de öğrenildi.
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