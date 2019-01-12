12 Ocak 2019, Cumartesi
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Toure yetişiyor
Giriş Tarihi: 12.01.2019
Sakatlıkları nedeniyle Antalya kampında takımla çalışma şansı bulamayan Toure'nin ikinci yarının ilk maçı olan Başakşehir karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi.
Ancak Sosa'nın yoğun bir tedavi programına ve kendi arzusuyla yaptığı çalışmalara rağmen Başakşehir karşılaşmasında oynama ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi. Sosa'nın forma giymek için büyük bir özveri gösterdiği de öğrenildi.
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