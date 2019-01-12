13 Ocak 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Onur Kıvrak'tan flaş karar!

Onur Kıvraktan flaş karar!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 Giriş Tarihi: 13.01.2019

ile yollarını ayıran milli kaleci , futbolu bıraktığını açıkladı.

ile yollarını ayıran milli kaleci , futbol hayatını sonlandırdığını açıkladı. Onur Kıvrak, Beyaz TV'ye verdiği röportajda; "Birkaç önemli takımdan teklif aldım ama kabul etmedim. 'Trabzonsporlu Onur' olarak anılmak istiyorum. Futbolu bıraktım." ifadelerini kullandı.

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