Onur Kıvraktan flaş karar!

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Onur Kıvrak'tan flaş karar!
Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 Giriş Tarihi: 13.01.2019
Trabzonspor ile yollarını ayıran milli kaleci Onur Kıvrak, futbolu bıraktığını açıkladı.
Trabzonspor ile yollarını ayıran milli kaleci Onur Kıvrak, futbol hayatını sonlandırdığını açıkladı. Onur Kıvrak, Beyaz TV'ye verdiği röportajda; "Birkaç önemli takımdan teklif aldım ama kabul etmedim. 'Trabzonsporlu Onur' olarak anılmak istiyorum. Futbolu bıraktım." ifadelerini kullandı.
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