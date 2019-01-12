12 Ocak 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Stoper Novak

Stoper Novak
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.01.2019

, sakat ve milli oyuncuların yokluğunda takım içerisinde alternatif arayışlarına girdi.

Özellikle stoper bölgesinde yaşanan sıkıntı nedeniyle sorun yaşamak istemeyen Karaman, sol bek Novak'ı MTK sınavında stoperde denerken, Yusuf Yazıcı'yı merkez orta sahada, Ekuban'ı ise on numara bölgesinde görevlendirdi.
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