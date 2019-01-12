12 Ocak 2019, Cumartesi
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Stoper Novak
Giriş Tarihi: 12.01.2019
Ünal Karaman, sakat ve milli oyuncuların yokluğunda takım içerisinde alternatif arayışlarına girdi.
Özellikle stoper bölgesinde yaşanan sıkıntı nedeniyle sorun yaşamak istemeyen Karaman, sol bek Novak'ı MTK sınavında stoperde denerken, Yusuf Yazıcı'yı merkez orta sahada, Ekuban'ı ise on numara bölgesinde görevlendirdi.
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