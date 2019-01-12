12 Ocak 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Fırtına'ya üçlü paket

Fırtınaya üçlü paket
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.01.2019

, yasağının kalkma ihtimaline karşın gurbetçi oyuncular Berkay Özcan (orta saha- 20) ve Sarı (kanat-20) ile 'dan (stoper-22) ile temaslarını sürdürüyor.

Üç oyuncu da yasağı kararının netleşmesinin ardından resmen masaya oturmak istiyor. Üç ismi satın alma opsiyonu ile kiralamayı planlayan yönetim, 22 yaşındaki savunmacı ve ile anlaştı. Yasak kalktığı an imzalar atılabilir. Stuttgart forması giyen Berkay ile bonservisi Marsilya'da bulunan için de temaslar sürüyor. Berkay'ın menajeri 'un oyuncuyla ilgilendiğini doğruladı. Clermont Auvergne'te kiralık olan Yusuf ve Berkay için milli takımlardaki teknik direktörlerinden olumlu referanslar alındı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Toure yetişiyor Toure yetişiyor
Ünal Karaman Sosanın dönüşünü bekliyor Ünal Karaman Sosa'nın dönüşünü bekliyor
Ahmet Ağaoğlu: Avrupayı sallarız Ahmet Ağaoğlu: "Avrupa'yı sallarız"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör