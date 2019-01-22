22 Ocak 2019, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Seyit Onbaşı'nın kabrine ziyaret

Trabzonspordan Seyit Onbaşının kabrine ziyaret
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.01.2019

son 16 turu rövanşında Baltok ile oynayacağı maç için 'de bulunan kafilesi, 'nın kabrini ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Karadeniz ekibinin, Savaşı sırasında 215 kilogramlık top mermilerini sırtlayarak savaşın seyrini değiştiren Onbaşı Seyit Çabuk'un 'deki mezarına ziyarette bulunup, dua ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genel sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlumuz , yönetim kurulu danışmanımız Ali Kemal Denizci ve A takım kafilemizin katıldığı ziyarette, teknik direktörümüz , için anı defterine minnetlerini sunan taziye mesajı yazdı. Takımımız, ziyaretin ardından yarın oynanacak Baltok maçı için kampa girdi."



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