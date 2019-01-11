11 Ocak 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Hugo’ya tuzak!

Hugo’ya tuzak!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 Giriş Tarihi: 10.01.2019

Dolandırıcıların ‘sahte haciz’ oyununa gelen Kolombiyalı golcü, 2.5 milyon TL’sini kaptırmaktan son anda kurtuldu

Hugo Rodallega'nın 2.5 milyon lirası sahte haciz oyunuyla dolandırılmak istendi. Duruma son anda el koyulurken, Rodallega ve avukatı Çağlayan'daki 'na giderek şikayetçi oldu. Rodallega'nın avukatı Mikail Hasbek yaptığı açıklamada, "Bir kuaför dükkanına tebligat yapılmak suretiyle hiçbir alacak yokken haciz yapılmış. Cuma günü karşı tarafın avukatı parayı tahsile gelmiş. Milyonların üzerinden bir rakam olmasına rağmen bankadan hiçbir yönetici haber dahi etmiyor. Zamanında engel olmasak paralar uçup gidecekti" dedi.

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