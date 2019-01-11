11 Ocak 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Berkay’a kanca

Berkay’a kanca
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 Giriş Tarihi: 10.01.2019

’da Stuttgart forması giyen için ‘kiralama’ teklifinde bulunuldu

için 'dan gelecek cevabı bekleyen , gurbetçi oyuncu 'ı gündemine aldı. 20 yaşındaki futbolcu ve kulübü Stuttgart ile temas kuran yönetimin, ilk görüşmesinin olumlu geçtiği ifade edildi. Bordo-mavililer şartlarda anlaşırsa Berkay'ı satın alma opsiyonuyla kiralayacak. On numara pozisyonunda görev yapan Özcan, 1.80 boyunda. Stuttgart formasıyla 'da bu sezon 3 maçta şans bulan futbolcunun kiralanmasına sıcak bakıldığı bildirildi. 3 kez A Milli Takım'a çağrılan, 28 kez de alt kategorilerde ay-yıldızlı formayı terleten Berkay için antrenörleri, "Oyunu iki yönlü oynayan, pozisyon alma becerisi iyi ve sorumluluk almaktan kaçmayan bir oyuncu" övgüsünde bulundu.

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