10 Ocak 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Yarınki rakip Budapeşte

Yarınki rakip Budapeşte
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.01.2019

Trabzonspor ikinci hazırlık maçında temsilcisi Budapeşte'yle karşı karşıya gelecek.

kampındaki ilk hazırlık maçında Hollanda Eredivisie Ligi ekibi ADO Den Haag'ı 3-1 mağlup eden bordomavililer, devre arası kamp çalışmaları kapsamında ikinci sınavında yarın 'ın Budapeşte takımı ile karşılaşacak. Miracle Futbol Tesisleri'nde oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.
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