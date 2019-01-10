10 Ocak 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Kucka Parma yolcusu

Kucka Parma yolcusu
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019

İtalyan basınına göre , Parma ile Juraj Kucka'nın transferi için 3.5 milyon ’ya anlaşmaya vardı.

, ve 'ın ardından Juraj Kucka ile de yollarını ayırıyor... İtalyan basını, Bordo-Mavili kulüp ile Parma'nın 3.5 milyon karşılığında anlaşma sağladığını yazdı. Trabzonspor eğer satışı gerçekleştirirse hem önemli bir gelirin sahibi olacak hem de Slovak yıldızın 2.2 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulacak.

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