Kucka Parma yolcusu

İtalyan basınına göre Trabzonspor, Parma ile Juraj Kucka'nın transferi için 3.5 milyon Euro’ya anlaşmaya vardı.

Trabzonspor, Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın ardından Juraj Kucka ile de yollarını ayırıyor... İtalyan basını, Bordo-Mavili kulüp ile Parma'nın 3.5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığını yazdı. Trabzonspor eğer satışı gerçekleştirirse hem önemli bir gelirin sahibi olacak hem de Slovak yıldızın 2.2 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulacak.