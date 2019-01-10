10 Ocak 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Olcay Şahan için kritik günler

Olcay Şahan için kritik günler
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.01.2019

'ın kadro planlamasında yer almayan ve bu nedenle kampına götürülmeyen için kritik günler...

Bordo-mavili yönetim, 31 yaşındaki oyuncunun hem menajeri hem de abisi olan 'ı kulübe çağırdı. Osman Şahan, "Olcay'ın ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Çalışmaya devam ediyor" dese de yönetim, senelik 1.7 milyon euro'luk maliyeti nedeniyle tecrübeli oyuncu ile yollarını ayırmak istiyor. Şahan, sözleşme feshine yanaşmazken, görüşmeler devam ediyor.
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