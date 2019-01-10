10 Ocak 2019, Perşembe
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Ligin ilk 17 haftasında 8 galibiyet ve 5 beraberlik alan, 4 kez de kaybeden Fırtına, ikinci sıraya çıktı.
Sihirli dokunuş
Giriş Tarihi: 09.01.2019
Ünal Karaman, tüm sorunlara rağmen, sihirli dokunuşları ile takımı ikinci sıraya taşımayı bildi.
Ünal Karaman, Trabzonspor'un mali ve sportif açıdan sıkıntılı günler yaşadığı dönemde takıma önemli bir ivme kazandırdı. Genç isimleri ön plana çıkarmaya önem veren deneyimli hoca, işe ilk olarak takımın kimyasını bozan oyuncularla yolları ayırarak, yenilenme sürecini başlattı. Şehre ve takıma sahip çıkan, aynı duyguları paylaşan oyuncu kadrosuna güven aşılayarak, samimiyete dayalı bir yapılanmayı sağladı. Antalya kampında da tecrübeli ve genç isimleri bir araya getirerek, sorun çıkaran değil, sorunların üstesinden gelebilecek karaktere sahip oyuncuların takıma kazandırılması noktasında titiz bir çalışma yürütüyor.
Ligin ilk 17 haftasında 8 galibiyet ve 5 beraberlik alan, 4 kez de kaybeden Fırtına, ikinci sıraya çıktı.
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