10 Ocak 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Ağaoğlu: "Yeni yıl yeni umut"

Ağaoğlu: Yeni yıl yeni umut
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.01.2019

Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisindeki yazısında önemli açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, yeni yılın camia için yeni umut ve heyecanları beraberinde getirdiğini belirterek, "2018 yılı için hiç durmadan çalıştığımız, sevinçleri ve hüzünleri bir arada yaşadığımız yorucu; fakat binbir emekle ektiğimiz tohumların da eş zamanlı olarak filizlenmeye başladığı bir sene oldu. Çokça umut vadetti. İnanıyorum ki 2019, 2018 boyunca verdiğimiz emeğin meyvelerini toplayacağımız sene olacak" diye konuştu.

AYAKLARINIZ YERE BASSIN

Teknik direktör , Berkay Sefa Kara'nın erken havaya girmesini engellemek istiyor. Daha önce birçok oyuncunun "Ben oldum" dedikten sonra kaybolup gittiğine vurgu yapan 52 yaşındaki hoca, sert bir uyarı yaparak, "Abdülkadir ve Yusuf dahil olmak üzere kimse bir şey başarmadı. Herkes ayaklarını yere sağlam basacak. Daha yürümeniz gereken çok yol var" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspordan stopere dev kule Trabzonspor'dan stopere dev kule
Kucka Parma yolcusu Kucka Parma yolcusu
Yarınki rakip Budapeşte Yarınki rakip Budapeşte
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör