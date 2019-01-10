10 Ocak 2019, Perşembe
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AYAKLARINIZ YERE BASSIN
Teknik direktör Ünal Karaman, Berkay Sefa Kara'nın erken havaya girmesini engellemek istiyor. Daha önce birçok oyuncunun "Ben oldum" dedikten sonra kaybolup gittiğine vurgu yapan 52 yaşındaki hoca, sert bir uyarı yaparak, "Abdülkadir ve Yusuf dahil olmak üzere kimse bir şey başarmadı. Herkes ayaklarını yere sağlam basacak. Daha yürümeniz gereken çok yol var" dedi.
Ağaoğlu: "Yeni yıl yeni umut"
Giriş Tarihi: 09.01.2019
Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisindeki yazısında önemli açıklamalarda bulundu.
Ağaoğlu, yeni yılın camia için yeni umut ve heyecanları beraberinde getirdiğini belirterek, "2018 yılı Trabzonspor için hiç durmadan çalıştığımız, sevinçleri ve hüzünleri bir arada yaşadığımız yorucu; fakat binbir emekle ektiğimiz tohumların da eş zamanlı olarak filizlenmeye başladığı bir sene oldu. Çokça umut vadetti. İnanıyorum ki 2019, 2018 boyunca verdiğimiz emeğin meyvelerini toplayacağımız sene olacak" diye konuştu.
AYAKLARINIZ YERE BASSIN
Teknik direktör Ünal Karaman, Berkay Sefa Kara'nın erken havaya girmesini engellemek istiyor. Daha önce birçok oyuncunun "Ben oldum" dedikten sonra kaybolup gittiğine vurgu yapan 52 yaşındaki hoca, sert bir uyarı yaparak, "Abdülkadir ve Yusuf dahil olmak üzere kimse bir şey başarmadı. Herkes ayaklarını yere sağlam basacak. Daha yürümeniz gereken çok yol var" dedi.
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