10 Ocak 2019, Perşembe
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Öz Trabzonlu
Giriş Tarihi: 09.01.2019
Fenerbahçe altyapısında 6 yıl oynadıktan sonra Ofspor'a, oradan da Trabzonspor altyapısına geçen Berkay Sefa Kara, Antalya kampında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen, teknik kapasitesinin yanı sıra isabetli pasları ve takım oyunu ile de dikkat çeken 19 yaşındaki yıldız adayı, taraftarların da ilgi odağı oldu. Taraftarlar bir dönem Fenerbahçe forması giyen genç futbolcu için "O artık öz Trabzonlu, iyi ki bizimlesin" yorumu yaptı. Berkay da sosyal medya hesabından "En büyük Trabzon, ait olduğum yerdeyim" cevabını verdi.
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