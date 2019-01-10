10 Ocak 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Öz Trabzonlu

Öz Trabzonlu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.01.2019

 altyapısında 6 yıl oynadıktan sonra Ofspor'a, oradan da altyapısına geçen Berkay Sefa Kara, kampında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen, teknik kapasitesinin yanı sıra isabetli pasları ve takım oyunu ile de dikkat çeken 19 yaşındaki yıldız adayı, taraftarların da ilgi odağı oldu. Taraftarlar bir dönem forması giyen genç futbolcu için "O artık öz Trabzonlu, iyi ki bizimlesin" yorumu yaptı. Berkay da sosyal medya hesabından "En büyük Trabzon, ait olduğum yerdeyim" cevabını verdi.
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