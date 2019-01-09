09 Ocak 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor MTK Budapeşte ile hazırlık maçı oynayacak

Trabzonspor MTK Budapeşte ile hazırlık maçı oynayacak
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019

Sezonun ikinci yarısına ’da yaptığı kamp çalışmalarıyla hazırlanan , cuma günü ’ın Budapeşte takımı ile hazırlık maçı oynayacak.

kampındaki ilk hazırlık maçında Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden ADO Den Haag'ı 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, devre arası kamp çalışmaları kapsamında ikinci hazırlık maçında 11 Ocak Cuma günü 'ın Budapeşte takımı ile karşılaşacak. Miracle Futbol Tesisleri'nde oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

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