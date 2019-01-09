09 Ocak 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor MTK Budapeşte ile hazırlık maçı oynayacak
Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019
Sezonun ikinci yarısına Antalya’da yaptığı kamp çalışmalarıyla hazırlanan Trabzonspor, cuma günü Macaristan’ın MTK Budapeşte takımı ile hazırlık maçı oynayacak.
Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden ADO Den Haag'ı 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, devre arası kamp çalışmaları kapsamında ikinci hazırlık maçında 11 Ocak Cuma günü Macaristan'ın MTK Budapeşte takımı ile karşılaşacak. Miracle Futbol Tesisleri'nde oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!