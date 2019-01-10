Trabzonsporlu futbolcular Yusuf Yazıcı ve Joao Pereira, bordo-mavililerin Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yusuf ve Pereira'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yusuf Yazıcı: "Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutlamak istiyorum. Onazi'nin sakatlığı sonrası orta saha oynamaya başladım. Hocam nerede görev verirse orada oynayarak takımıma en iyi şekilde faydalı olmaya çalışıyorum."



Pereira: "Sahaya çıktığımda ikinci aileme, yani takım arkadaşlarıma destek olmaya çalışıyorum. Kaybetmekten nefret ediyorum."



Yusuf Yazıcı: "Genç arkadaşlarımız adına hem yönetime hem de hocamıza teşekkür ediyorum. 19 genç arkadaşımız adına çok mutluyum. Gayretli ve istekliler... Eğer Avrupa'ya transfer olacaksam tüm taraftarların helalliğini alarak gitmek istiyorum."



Pereira: "Devre arası kampları gençler için her zaman fırsat olmuştur. Bu arkadaşlarımız için Yusuf ve Abdülkadir güzel bir örnek. Her antrenmanda daha iyiye gitmeye çalışmalılar. Hayatta amaçları ve hayalleri olmalı. Çok iyi yerlere geleceklerini görüyorum."



Yusuf Yazıcı: "Herkes futbolu fiziksel olarak görüyor. Ama psikolojik yanı da var. Zihinsel olarak baskıyı kaldırmak gerekiyor. Ben de psikolojik olarak destek alıyorum. Hayallerim var, kendimi geliştirerek en iyi seviyeye çıkmak istiyorum."

Pereira: "Trabzon'a geldiğim günden itibaren insanlar bana çok yardımcı oldular. Bu insanı mutlu eden bir durum. Ne içerseniz, ne yaparsanız sürekli yanınıza olmaya çalışıyorlar. Bu şehir futbolla yaşıyor. Kazandığımız zaman insanların mutluluğunu görmek paha biçilemez."



Yusuf Yazıcı: "Buradan ayrılırsam en iyi kulüplerde oynamak istiyorum. Ama şu an tek istediğim Trabzonspor'la başarılı olmak. Avrupa'da oynayacağım takımlarda da iyi olacağımı düşünüyorum."



Pereira: "Kadromuzu yeterli görüyorum. Genç, yetenekli ve tecrübeli oyuncularımız var. Şampiyonluk, bizim için de başka takımlar için de kolay olmayacak. Adım adım gitmemiz gerekiyor."



Yusuf Yazıcı: "Böyle bir şehrin sahip olduğu takımda kaptanlık yapmak çok onur verici. Bu sorumluluğu bana veren herkese teşekkür ediyorum. Sorumluluklarım arttı, bundan sonra daha ağırbaşlı bir Yusuf göreceksiniz."



Yusuf Yazıcı: "Futbolcular sadece futbolla ilgileniyorlar diye bir algı var. Bilgi güçtür, kendimize sınır koymamamız gerekiyor. Ben de bu bağlamda kendimi geliştirmeye çalışıyorum.".