Onur Kıvrak: Futbolu bıraktım

Trabzonspor'da alacaklarının ödenmesi şartıyla sözleşmesi feshedilerek yolların ayrıldığı Onur Kıvrak flaş açıklamalarda bulundu.

Karadeniz ekibi ile sözleşmesini karşılıklı feshederek yollarını ayıran Onur Kıvrak, "Yakışanı yaptım" dedi. Tecrübeli eldiven, "Eğer ben paracı olsam serbest kalacaktım. Paramı da çatır çatır alacaktım. Trabzonspor'a transfer yasağı gelecek, belki de 2 yıl transfer yapamayacaktı. Takım zarar görmesin diye her şeyi sineye çektim. Dozer Cemil'in yolundan gidiyorum ve futbolu bırakıyorum. Başka takımda oynamam" dedi.