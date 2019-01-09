09 Ocak 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Onur Kıvrak: Futbolu bıraktım

Onur Kıvrak: Futbolu bıraktım
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2019

'da alacaklarının ödenmesi şartıyla sözleşmesi feshedilerek yolların ayrıldığı flaş açıklamalarda bulundu.

ekibi ile sözleşmesini karşılıklı feshederek yollarını ayıran , "Yakışanı yaptım" dedi. Tecrübeli eldiven, "Eğer ben paracı olsam serbest kalacaktım. Paramı da çatır çatır alacaktım. 'a yasağı gelecek, belki de 2 yıl transfer yapamayacaktı. Takım zarar görmesin diye her şeyi sineye çektim. Dozer Cemil'in yolundan gidiyorum ve futbolu bırakıyorum. Başka takımda oynamam" dedi.

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