09 Ocak 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu: Dönüm noktası

Ahmet Ağaoğlu: Dönüm noktası
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2019

“Uçuk kaçık rakamlarla, milyon euro’luk dönemi kapanmıştır. için çok önemli bir adım. Kurallara uymayanlara puan silme, küme düşme cezaları verilecek”

Başkan , ile TBB'nin kulüplerinin borçlarının yapılandırılması projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol için çok önemli bir adım. Olması gereken bir şey, dönüm noktası olarak saydığımız bir noktadayız. ve uyguladığımız bir politika" dedi. Ağaoğlu, "Amaç borçlarının tamamını bir banka çatısı altında toplamak ve yeniden yapılandırmak. Ayrıca kulüplere bütçelerinde gelir gider dengesini
oturtma zorunluluğu gelecek. Denge bozulduğu zaman lisans iptali, tescil yasağı, puan silme gibi cezalar uygulamaya konulacak" diye konuştu.

BİR KURUŞ GELMİYOR

Ağaoğlu şöyle devam etti: "Geldiğimiz günden itibaren yaptığımız şey de bu. 36-37 milyon euro kadro maliyetini bugün 16 milyon euro'ya düşürdük. Bugün borcumuz olmasa mevcut kadromuzla yürüyüp, gül gibi geçinip gidecek bir kulüp olmamıza rağmen belimizi büken şey gelirlerimizin temlikli olması. Bu nedenle maalesef içeriye bir kuruş para giremiyor. Ancak bu sistem oturduğu zaman yeniden yapılandırmanın ilk 2 senesi sadece faiz ödemeli olacak, içeriye doğru belirli bir oranda tahmin ediyorum ki gelirin yüzde 30'u nakit olarak kasaya girecek. Bundan sonra da uçuk kaçık rakamlarla milyon euro'luk dönemi kapanmıştır."

DESTEKLIYORUZ

Başkan Ağaoğlu, bu sistemle birlikte Anadolu takımlarının da önünün açılacağını söyledi. Ağaoğlu ayrıca, bugünkü ligden daha renkli, daha farklı bir mücadelenin görüleceğini vurgulayarak, "Futbol için çok önemli bir adım. Olması gereken bir şey, dönüm noktası olarak saydığımız bir durumdayız. Desteklediğimiz ve uyguladığımız bir politika" ifadesini kullandı.

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