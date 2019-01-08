Onur Kıvrak'ın sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor Kulübü, kaleci Onur Recep Kıvrak ile olan sözleşmesini karşılıklı feshetti.
Bordo-mavili kulübün, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimde, "Şirketimiz ile Onur Recep Kıvrak arasındaki 1 Haziran 2016 başlangıç 31 Mayıs 2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, tahakkuk etmiş alacakların yapılandırılması suretiyle karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.
Öte yandan, kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada da "Onur Recep Kıvrak'a geçmiş dönem alacaklarının bir kısmı ödenmiş ve geri kalan bölümü yapılandırılmış olup, oyuncunun sözleşmeden kaynaklanan gelecek dönem alacaklarına ilişkin kulübümüzden hiçbir talebi olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Onur Recep Kıvrak'a bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı da teşekkür edildi.
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