Antalya Fırtınası
Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Hollanda Eredivisie Ligi takımı Den Haag’ı Ekuban (2) ve A. Parmak ile yıktı
Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup eden Trabzonspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık karşılaşmasında da fırtına gibi esti. Hollanda Eredivisie Ligi ekibi Den Haag'ı 3-1'le geçen Karadeniz ekibi, iyi de bir futbol ortaya koydu. Devre arası kampına gelen 10 genç oyuncudan stoper Yunus Emre Çakır ve kaleci Bahadır Güngördü, mücadeleye ilk 11'de başladı. 27'de Abdülkadir Ömür'ün şutu direkten döndü, Ekuban tamamladı: 1-0. 43'te Zhang eşitledi: 1-1. 69'da Ekuban bireysel yetenekleriyle rakip ceza sahasına taşıdığı topu Abdülkadir Parmak'ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun iki savunma oyuncusu arasından yaptığı vuruşta da top ağlara gitti: 2-1. 71'de orta sahadan aldığı topla rakip savunmayı çalıma dizen Ekuban, altı pas çizgisi önünden skoru ilan etti: 3-1.
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