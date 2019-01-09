09 Ocak 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Antalya Fırtınası

Antalya Fırtınası
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2019

, ilk hazırlık maçında takımı ’ı Ekuban (2) ve A. Parmak ile yıktı

'de ilk devrenin son maçında 'u 4-1 mağlup eden , kampındaki ilk hazırlık karşılaşmasında da fırtına gibi esti. ekibi 'ı 3-1'le geçen ekibi, iyi de bir futbol ortaya koydu. Devre arası kampına gelen 10 genç oyuncudan stoper Yunus Emre Çakır ve kaleci Bahadır Güngördü, mücadeleye ilk 11'de başladı. 27'de Abdülkadir Ömür'ün şutu direkten döndü, Ekuban tamamladı: 1-0. 43'te Zhang eşitledi: 1-1. 69'da Ekuban bireysel yetenekleriyle rakip ceza sahasına taşıdığı topu Abdülkadir Parmak'ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun iki savunma oyuncusu arasından yaptığı vuruşta da top ağlara gitti: 2-1. 71'de orta sahadan aldığı topla rakip savunmayı çalıma dizen Ekuban, altı pas çizgisi önünden skoru ilan etti: 3-1.

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