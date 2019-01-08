Trabzonsporda bir devir sona erdi

Trabzonspor'da bir devir sona erdi
Onur ile yollar ayrıldı. 30 yaşındaki eldivene 3 milyon euro ödenecek
Fırtına'da bir dönem sona erdi. Trabzonspor, kadro dışı bırakılan ve kadroda düşünülmeyen Onur Kıvrak ile sözleşme feshetme konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya vardı. Bordo-mavili yönetim, bir süredir yürütülen görüşmeler neticesinde 30 yaşındaki eldiven ile alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetme konusunda mutabakat sağladı. Anlaşmaya göre Onur'a 3 milyon euro'luk geçmişe dönük alacağı ilki 500 bin euro olmak üzere yıl sonuna kadar taksitler halinde ödenecek. Tecrübeli futbolcunun devam eden sözleşmesinde geleceğe yönelik alacaklarından ise feragat ettiği belirtildi.
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