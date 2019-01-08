08 Ocak 2019, Salı

TRABZONSPOR

Parma ısrarcı

Parma ısrarcı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 07.01.2019

kulübü Kucka için bu hafta bordo mavili ekibin kapısını yeni bir teklifle çalacak.

Bordo-mavililer ile arasında Kucka savaşı yaşanıyor. ekibi 31 yaşındaki Slovak futbolcuyu 'ya dönme konusunda ikna etse de oyuncuyu bırakmaya yanaşmıyor. Trabzonsporlu yöneticiler, Parma'nın bu hafta yeni bir teklif yapacağını duyurdu. Kucka'nın menajerine de İtalyan basınına yaptığı açıklamada bu transfere Trabzonspor kulübünün sıcak bakmadığına vurgu yaptı
Önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan Juraj Kucka'nın ciddi bir durumunun olmadığı ve yapılacak olan tedavisinin ardından yine takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği öğrenildi.

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