Parma ısrarcı

İtalyan kulübü Kucka için bu hafta bordo mavili ekibin kapısını yeni bir teklifle çalacak.

Bordo-mavililer ile Parma arasında Kucka savaşı yaşanıyor. İtalyan ekibi 31 yaşındaki Slovak futbolcuyu İtalya'ya dönme konusunda ikna etse de Trabzonspor oyuncuyu bırakmaya yanaşmıyor. Trabzonsporlu yöneticiler, Parma'nın bu hafta yeni bir teklif yapacağını duyurdu. Kucka'nın menajerine de İtalyan basınına yaptığı açıklamada bu transfere Trabzonspor kulübünün sıcak bakmadığına vurgu yaptı

Önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan Juraj Kucka'nın ciddi bir durumunun olmadığı ve yapılacak olan tedavisinin ardından yine takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği öğrenildi.