07 Ocak 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Kucka sakatlandı

Kucka sakatlandı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.01.2019

İkinci yarı hazırlıklarını 'da yaptğı kampla sürdüren 'da büyük bir talihsizlik yaşandı.

Mini kale maçta Kucka, Ali Osman Karpanoğlu ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Faul sonrası çok sinirlenen Slovak yıldız, ayağa kalkmak istemesine rağmen idmana devam edemeyip yarıda bıraktı. Tecrübeli oyuncu hemen hastaneye götürüldü.

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