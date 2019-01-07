Kucka sakatlandı

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da yaptğı kampla sürdüren Trabzonspor'da büyük bir talihsizlik yaşandı.

Mini kale maçta Kucka, Ali Osman Karpanoğlu ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Faul sonrası çok sinirlenen Slovak yıldız, ayağa kalkmak istemesine rağmen idmana devam edemeyip yarıda bıraktı. Tecrübeli oyuncu hemen hastaneye götürüldü.