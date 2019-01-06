Mimar Ünal Karaman

Trabzonspor’un “Kara Boğa’sı” kimyayı bozan isimleri TEKNIK Direktör yolladı. Birbiri için savaşan bir oyuncu grubu oluşturdu

Ünal Karaman, Trabzonspor'un mali ve sportif açıdan sıkıntılı günler yaşadığı dönemde takıma önemli bir ivme kazandırdı. Genç isimleri ön plana çıkarmaya önem veren deneyimli hoca, işe ilk olarak takımın kimyasını bozan oyuncularla yolları ayırarak, yenilenme sürecini başlattı. Şehre ve takıma sahip çıkan, aynı duyguları paylaşan oyuncu kadrosuna güven aşılayarak, samimiyete dayalı bir yapılanmayı sağladı. Antalya kampında da, tecrübeli ve genç isimleri bir araya getirerek, sorun çıkaran değil, sorunların üstesinde gelebilecek karaktere sahip oyuncuların takıma kazandırılması noktasında titiz bir çalışma yürütüyor.