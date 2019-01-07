FIFAda karar günü

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, FIFA'nın transfer yasağını tam olarak kaldırmadığını açıkladı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Sosa ve Kucka'nın bonservis bedellerinin taksitini Milan kulübüne yatırmalarına rağmen henüz yasağın tam olarak kalkmadığını söyledi. Ağaoğlu, bu tür yasakların FIFA tarafından hemen kaldırılmadığını belirterek, "Pazartesi (bugün) FIFA ile bir toplantımız olacak. Orada netlik kazanacak" dedi.