FIFAda karar günü

07 Ocak 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
FIFA'da karar günü
Giriş Tarihi: 06.01.2019
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, FIFA'nın transfer yasağını tam olarak kaldırmadığını açıkladı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Sosa ve Kucka'nın bonservis bedellerinin taksitini Milan kulübüne yatırmalarına rağmen henüz yasağın tam olarak kalkmadığını söyledi. Ağaoğlu, bu tür yasakların FIFA tarafından hemen kaldırılmadığını belirterek, "Pazartesi (bugün) FIFA ile bir toplantımız olacak. Orada netlik kazanacak" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!