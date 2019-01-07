07 Ocak 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

FIFA'da karar günü

FIFAda karar günü
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.01.2019

Başkanı , 'nın transfer yasağını tam olarak kaldırmadığını açıkladı.

Başkan , Sosa ve Kucka'nın bonservis bedellerinin taksitini Milan kulübüne yatırmalarına rağmen henüz yasağın tam olarak kalkmadığını söyledi. Ağaoğlu, bu tür yasakların tarafından hemen kaldırılmadığını belirterek, "Pazartesi (bugün) FIFA ile bir toplantımız olacak. Orada netlik kazanacak" dedi.

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