Trabzonsporda hedef Savic

FIFA’ya giden Milan dosyasını çözen yönetim. bir kez daha 28 yaşındaki savunmacının peşine düştü. Bordo-mavili kulüp, Savic’in haricinde bir de ön libero almayı planlıyor

Trabzonspor yönetiminin transferde eli kolu bağlıydı. Juraj Kucka ve Jose Sosa için Milan'a yapılan ödemenin ardından transfer tahtası açıldı, bordo-mavili kulüp bir süredir görüştüğü isimlerle temasları artırdı. Nokta atışı transfer yapmak isteyen Karadeniz Fırtınası, bir stoper ve bir ön liberoyu ön plana aldı. Savunma için düşünülen isim Vujadin Savic. Trabzonspor, 28 yaşındaki stoper için kulübü Kızılyıldız'a 500 bin euro'luk bir teklif sunmuştu. Sırp ekibi ise kapıyı 1 milyon euro'dan açmıştı. Görüşmeler devam ediyor.

ZAFER İÇİN ÖN LİBERO ŞART

Bordo-mavililer ilk yarının son maçı olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında Ogenyi Onazi'yi kaybetmişti. Aşil tendonu kopan Nijeryalı futbolcu sezonu kapatmıştı. Teknik direktör Ünal Karaman çözümü önce takım içinde ve altyapı da arasa da kritik pozisyon için transfer yapılması gerektiğini söyledi. Karaman'ın isteği üzerine hareket geçen bordo-mavili yönetim de scoutlarla titiz bir çalışmanın içerisine girdi. Trabzonspor, hem bütçesini sarsmayacak hem de Onazi'yi aratmayacak bir ön libero istiyor. Şampiyonluk için şart görülüyor.

SAVIC KİMDİR?

Kızılyıldız'da forma giyen 28 yaşındaki Vujadin Savic, stoper mevkinde görev yapıyor. 2017 yılında Sheriff'ten ayrıldıktan sonra Kızılyıldız'a transfer olan Savic kariyerinde daha önceden Bielefeld, Bordeaux ve Watford'da oynadı. Savic bu sezon Kızılyıldız formasıyla tüm kulvarlarda 17 maçta görev aldı.

500 BİN EURO ÖNERMİŞTİ

Trabzonspor'da öncelik Kızılyıldız'da görev yapan Savic için hamle yapmıştı. Karadeniz ekibi, Savic için 500 bin Euro (3 milyon TL) teklif etmiş ancak Sırp ekibi, 28 yaşındaki oyuncu için 1 milyon euro (6 milyon TL) talep etmişti.