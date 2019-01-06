Kuckaya talip var

06 Ocak 2019, Pazar
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Kucka'ya talip var
Giriş Tarihi: 05.01.2019
Eski şaşalı günlerine dönmek isteyen Parma ekibi, 31 yaşındaki oyuncuya göz dikti
Slovak oyuncu Juraj Kucka ile İtalya'nın Parma takımının ciddi şekilde ilgilenmesinin ardından kulüpler arası görüşmelerin başladığı öğrenildi. Yönetimin Parma'dan resmi teklif beklediği ve 4 milyon euro'luk bir önerisi gelmesi durumunda Kucka'nın satılabileceği belirtildi. Ogenyi Onazi'nin sakatlanmasının ardından takımda tutulması beklenen Kucka için belirlenen bu rakamın ödenmesi durumunda Trabzonspor'un bu bölgeye bir takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Trabzonspor yöneticileri de Parma'nın Kucka ile ilgilendiğini doğruladı.
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