Kuckaya talip var

Eski şaşalı günlerine dönmek isteyen Parma ekibi, 31 yaşındaki oyuncuya göz dikti

Slovak oyuncu Juraj Kucka ile İtalya'nın Parma takımının ciddi şekilde ilgilenmesinin ardından kulüpler arası görüşmelerin başladığı öğrenildi. Yönetimin Parma'dan resmi teklif beklediği ve 4 milyon euro'luk bir önerisi gelmesi durumunda Kucka'nın satılabileceği belirtildi. Ogenyi Onazi'nin sakatlanmasının ardından takımda tutulması beklenen Kucka için belirlenen bu rakamın ödenmesi durumunda Trabzonspor'un bu bölgeye bir takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Trabzonspor yöneticileri de Parma'nın Kucka ile ilgilendiğini doğruladı.