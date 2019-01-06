06 Ocak 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Kucka'ya talip var

Kuckaya talip var
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.01.2019

Eski şaşalı günlerine dönmek isteyen Parma ekibi, 31 yaşındaki oyuncuya göz dikti

Slovak oyuncu Juraj Kucka ile 'nın Parma takımının ciddi şekilde ilgilenmesinin ardından kulüpler arası görüşmelerin başladığı öğrenildi. Yönetimin Parma'dan resmi teklif beklediği ve 4 milyon euro'luk bir önerisi gelmesi durumunda Kucka'nın satılabileceği belirtildi. Ogenyi Onazi'nin sakatlanmasının ardından takımda tutulması beklenen Kucka için belirlenen bu rakamın ödenmesi durumunda 'un bu bölgeye bir takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Trabzonspor yöneticileri de Parma'nın Kucka ile ilgilendiğini doğruladı.

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