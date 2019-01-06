06 Ocak 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Parayı yatırdı tahtayı açtırdı

Parayı yatırdı tahtayı açtırdı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.01.2019

, Sosa ve Kucka’nın taksidi gecikince Fırtına’yı ’ya şikayet etmişti. 2.1 milyon euro’ya iş çözüldü

İtalyan devi , Juraj Kucka ve transferlerinin taksitlerinin ödenmediği gerekçesiyle 'u 'ya şikayet etmişti. tahtası kapanmıştı. Bordo- mavili yönetim, 2 milyon 140 bin euro'yu yatırarak transfer tahtasını açtırdı. Milan'a yapılan ödemeyle tahtayı açtıran yönetim, transferde daha rahat hareket edecek. Milan'a Sosa ve Kucka transferlerinden kaynaklanan 9 milyon 750 bin euro'luk borcun 3 milyon 850 bin euro'luk kısmını ödenmiş oldu. Milan'ın kasasına 5 milyon 950 euro daha yatıracak. İtalyan devi, bir sonraki ödemenin Mart başına kadar yapılması gerektiğini hatırlattı.
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