06 Ocak 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Parayı yatırdı tahtayı açtırdı
Giriş Tarihi: 05.01.2019
Milan, Sosa ve Kucka’nın taksidi gecikince Fırtına’yı FIFA’ya şikayet etmişti. 2.1 milyon euro’ya iş çözüldü
İtalyan devi Milan, Juraj Kucka ve Jose Sosa transferlerinin taksitlerinin ödenmediği gerekçesiyle Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etmişti. Transfer tahtası kapanmıştı. Bordo- mavili yönetim, 2 milyon 140 bin euro'yu yatırarak transfer tahtasını açtırdı. Milan'a yapılan ödemeyle tahtayı açtıran yönetim, transferde daha rahat hareket edecek. Milan'a Sosa ve Kucka transferlerinden kaynaklanan 9 milyon 750 bin euro'luk borcun 3 milyon 850 bin euro'luk kısmını ödenmiş oldu. Milan'ın kasasına 5 milyon 950 euro daha yatıracak. İtalyan devi, bir sonraki ödemenin Mart başına kadar yapılması gerektiğini hatırlattı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!