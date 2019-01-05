Trabzonsporda Sosa ve Toure idmana katılmadı

Trabzonspor'da Sosa ve Toure idmana katılmadı
Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine Antalya Belek'te hazırlanan Trabzonspor, sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına açık olarak kamp yaptıkları otelin sahasında çalışmalarını sürdüren bordo-mavili ekibin idmanı ısınma hareketleri ile başladı. Koşu ile devam eden antrenman, pas ve taktik çalışmalar ile tamamlandı.
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Sosa ile dünkü idmanda takımdan ayrı saha kenarında çalışma gerçekleştiren Zagro Toure, sabah antrenmana katılmadı.
Öte yandan Asya Şampiyonası'nda bulunan Vahid Amiri ile Majid Hosseini de idmanda yer almadı.
HOLLANDA EKİBİ İLE HAZIRLIK MAÇI
Trabzonspor, Hollanda 1'inci Lig ekiplerinden ADO Den Haag ile hazırlık maçında karşılaşacak. 8 Ocak Salı günü kamp yaptıkları otelin sahasında oynanacak mücadele saat 17:00'de başlayacak.
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