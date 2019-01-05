05 Ocak 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Sosa ve Toure idmana katılmadı

Trabzonsporda Sosa ve Toure idmana katılmadı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.01.2019

'in ikinci devresine Antalya Belek'te hazırlanan , sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör yönetiminde basına açık olarak kamp yaptıkları otelin sahasında çalışmalarını sürdüren bordo-mavili ekibin idmanı ısınma hareketleri ile başladı. Koşu ile devam eden antrenman, pas ve taktik çalışmalar ile tamamlandı.
'da sakatlığı bulunan Sosa ile dünkü idmanda takımdan ayrı saha kenarında çalışma gerçekleştiren Zagro Toure, sabah antrenmana katılmadı.

Öte yandan Asya Şampiyonası'nda bulunan Vahid Amiri ile Majid Hosseini de idmanda yer almadı.

HOLLANDA EKİBİ İLE HAZIRLIK MAÇI

Trabzonspor, 1'inci Lig ekiplerinden ADO Den Haag ile hazırlık maçında karşılaşacak. 8 Ocak Salı günü kamp yaptıkları otelin sahasında oynanacak mücadele saat 17:00'de başlayacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspora geçici transfer yasağı Trabzonspor'a geçici transfer yasağı
Kıvrak Onur! Kıvrak Onur!
FIFAya başvuran Sosa değil menajeri FIFA'ya başvuran Sosa değil menajeri
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör