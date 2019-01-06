Abdülkadir Ömür: "Avrupa hayalim var"

Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür ile yıldız futbolcu Jose Sosa basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İki yıldızın açıklamalarından satır başları:

Jose Sosa: "Kaptanlığın verdiği sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyorum. Oynamayacak olsam da geldim ve kampa katıldım, arkadaşlarımın yanında olmak için."

"Abdülkadir gibi diğer gençlerin de bizimle olması çok önemli. Onların en iyi şekilde çalışmasına özen gösteriyoruz. Abdülkadir'in varlığı da onlar için önemli. Bu takım için ne kadar önemli biri olabileceklerini ona bakınca görebilirler."

Abülkadir Ömür: "Bu bizim hayalimizdi. Tüm arkadaşlarımızla bir aradayız. Çok mutluyuz. İnşallah birçok genç arkadaşım burada kalabilir. Elimizden geleni yapacağız onlar için."

Jose Sosa: "Uzun yıllar formasını giydiği bir takımın hocası olmak her oyuncunun hayalidir. Bu hocamız için çok önemli. Böyle bir camiada kaptan olmak beni mutlu ediyor."

"AVRUPA HAYALİM VAR"

Abdülkadir Ömür: "Beni ben yapan Trabzonspor'dur. Burada başarı elde etmeden Avrupa'ya gitmek gibi bir durum yok. Avrupa hayalim var. İnşallah bir gün orada oynarım. Futbolculuğu ve karakteriyle Iniesta'yı örnek alırım. Stil olarak Messi'ye benzetilmek inanılmaz bir şey. Kulüp git derse gideriz, kal derse kalırız. Kulübün menfaatleri önemli. Şu an çok iyi gidiyoruz. Bakalım, nasip."

Jose Sosa: "Abdülkadir'in durumundan dolayı ben de çok mutluyum. Çok iyi yerlere geleceğinden son derece eminim. Hassas olmamız gereken bir konu var. Basınımız ona gelen tekliflerle ilgili dikkatli olmalı. Aklını karıştırmamak adına biraz daha dikkatli olabiliriz."

Jose Sosa: "Futbolda gün gün bakmanız gerekiyor. Aslında gelecek şu andır. Şu an yaptığınız şey geleceğinizi şekillendiriyor."



Abdülkadir Ömür: "Burak abiyle aramız iyiydi. Hayırlısı oldu diye düşünüyorum. Biz dışarıda abi-kardeş olarak devam ederiz."



Abdülkadir Ömür: "Taraftarımız bize güvensin. Biz Trabzon çocukları böyle bir ruha sahibiz. Altyapıda da bu böyleydi. Umarım altyapıdan gelenlerin sayısı daha da artar. Onlar bize güvenirse, güvenlerini boşa çıkarmayacağız."

Abdülkadir Ömür: "6-8-10 numara pozisyonlarında da oynadım. Bizim mevki seçme lüksümüz yok. Nerede görev verilirse orada elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şu anda sağ açıkta iyi olduğumu düşünüyorum."



