Haluk Şahin: Tarlayı ekip biçeceğiz

Yönetici Şahin, 5 yıllık planlama yaptıklarını açıkladı. Şahin, 'Şu anda A takıma çıkacak çok önemli oyuncularımız var, altyapımız muhteşem, 1461 Trabzon'da, U21'de yer alan futbolcuları kademeli olarak üstte çıkaracağız" dedi.

Futbol Şube Sorumlusu ve 1461 Trabzon Başkanı Haluk Şahin, Trabzonspor için 5 yıllık bir planlama yaptıklarını, A takıma çok ciddi oyuncular katacaklarını söyledi. Şahin, Trabzonspor olarak çok zorlu bir ilk yarı geçirdiklerini belirterek, "Çaykur Rizespor maçında 30 binin üzerinde taraftar vardı. Takımı ateşleyen o ruh, şampiyonluk yıllarında olduğu gibi tekrar geriye dönüyor gibi gözüküyor. Taraftarlarımız lütfen bizlere güvensin. Çünkü bizim yaptığımız 5 yıllık bir planlama var. Bu süre içerisinde biz bu takımı zirveden indirmeyeceğiz. Trabzonspor hedefsiz olmaz. Ligin sonunda nerede olacağımızı göreceğiz" ifadesini kullandı.



AVRUPA'YI İSTİYORUZ



Altyapıyla ilgili çok ciddi bir çalışma içerisinde olduklarının altını çizen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz her hafta hocalarımızla birlikte oturup bir planlama yapıyoruz. Şu anda A takıma çıkacak çok önemli oyuncularımız var. 1461 Trabzon'da, U21'de bulunan futbolcuları kademeli olarak üstte alacağız. 3 Ocak'ta başlayacak devre arası kampına da bazı isimleri katacağız. Tarlayı ekip biçeceğiz. Kimse merak etmesin. çok ciddi oyuncular katacağız. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Milyonlarca taraftarımız var. Bir de gerçekler var. Kulübün 1 milyar TL'yi aşan borcu mevcut. Öncelikli olarak bizim bu borcu azaltmamız lazım."



7 İSİM 1461'E KATILDI



ALTYAPIDAN 7 futbolcu pilot takım 1461 Trabzon'un kadrosuna dahil oldu. Stoper Ali Osman Karnapoğlu (21), orta saha Berkay Sefa Kara (21), forvet Koray Kılınç (21), orta saha Tayyip Ebrar Cumhur (21), orta saha Tunahan Ergül (20), forvet Muhammet Akpınar (17) ve ön bilero Hakan Yeşil (17) 1461 Trabzon'un kampına katılacak.



YARISI TRABZON'DA OYNA



1461 Trabzon Teknik Direktörü Hamdi Zıvalıoğlu önemli açıklamalar yaptı. Zıvalıoğlu, "Biz isteriz ki daha çok Trabzonlu, daha çok genç Trabzonspor'da forma giysin, bu renklere uzun yıllar hizmet etsin. Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır, Hasan Batuhan, Murat Cem, Abdulkadir Parmak, Semih Karadeniz hepsi birbirinden yetenekli. 1461 Trabzon kadrosunun yüzde 50'si Trabzonspor'da oynar. Şans verilirse en iyi şekilde görevini yapar. Bu potansiyel var" dedi.



RODALLEGA TEKLiF BEKLiYOR



Kolombıyalı forvet Hugo Rodallega, sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olmasıyla ilgili olarak, "Evet sözleşmem sezon sonunda sona erecek. Bu konu aslında yönetimin ilgi alanına giriyor. Bir teklif veya görüşme önerisi gelirse oturup konuşuruz" dedi. Bu açıklamalarıyla yönetimden yeni bir sözleşme önerisi beklediğinin sinyallerini veren 33 yaşındaki golcünün menajerine de "Şu an için başka takımdan teklif istemiyorum. Önceliğim Trabzonspor" talimatını verdiği öğrenildi. Yönetimin ise sezon sonunu beklemekten yana olduğu öğrenildi.