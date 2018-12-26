Savic Trabzonspora gelmeye hazır

Savic Trabzonspor'a gelmeye hazır
Kızılyıldız’ın 28 yaşındaki stoperi Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı
Yönetim, Çaykur Rizespor maçı öncesi ve sonrasında yaptığı toplantılarda bir yabancı stoper takviyesi yapılması konusunda hemfikir olmuştu. Bu konuda yapılan uzun araştırmalar sonucunda ön plana çıkan isim ise Kızılyıldız forması giyen Vujadin Savic. 28 yaşındaki savunmacı, geçmişte Fransa, Almanya ve İngiltere'de çeşitli takımlarda da forma giydi. Trabzonspor'un kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Savic'i uygun bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmak istediği, scout ekibinin de olumlu referanslar verdiği ifade edildi. Savic'in, menajeri aracılığıyla Trabzonspor hakkında bilgiler topladığı ve takımın şu anda bulunduğu konumu da göz önüne alarak gelmeye sıcak baktığı belirtildi
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