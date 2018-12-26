26 Aralık 2018, Çarşamba

TRABZONSPOR

Savic Trabzonspor'a gelmeye hazır

Savic Trabzonspora gelmeye hazır
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.12.2018

’ın 28 yaşındaki stoperi 'a yeşil ışık yaktı

Yönetim, maçı öncesi ve sonrasında yaptığı toplantılarda bir yabancı stoper takviyesi yapılması konusunda hemfikir olmuştu. Bu konuda yapılan uzun araştırmalar sonucunda ön plana çıkan isim ise forması giyen Vujadin Savic. 28 yaşındaki savunmacı, geçmişte , ve 'de çeşitli takımlarda da forma giydi. 'un kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Savic'i uygun bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmak istediği, scout ekibinin de olumlu referanslar verdiği ifade edildi. Savic'in, menajeri aracılığıyla Trabzonspor hakkında bilgiler topladığı ve takımın şu anda bulunduğu konumu da göz önüne alarak gelmeye sıcak baktığı belirtildi

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