05 Ocak 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a geçici transfer yasağı

Trabzonspora geçici transfer yasağı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.01.2019

Acil para arayışında olan büyük bir şok yaşadı.

Milan, Sosa ve Kucka'nın bonservislerinin ödenmediği gerekçesiyle 'ya başvurmuştu. FIFA, Karadeniz ekibine geçici yasağı koydu. Bordo- mavililerin Milan'a yaklaşık 13 milyon TL'yi bulan ödemeyi yapması durumunda yasak ortadan kalkacak. Daha önce de Mas için transfer yasağı gelmişti.
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