Trabzonspora geçici transfer yasağı

05 Ocak 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'a geçici transfer yasağı
Giriş Tarihi: 04.01.2019
Acil para arayışında olan Trabzonspor büyük bir şok yaşadı.
Milan, Sosa ve Kucka'nın bonservislerinin ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurmuştu. FIFA, Karadeniz ekibine geçici transfer yasağı koydu. Bordo- mavililerin Milan'a yaklaşık 13 milyon TL'yi bulan ödemeyi yapması durumunda yasak ortadan kalkacak. Daha önce de Mas için transfer yasağı gelmişti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!