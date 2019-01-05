Her fırsatta “5 yıl para almasam da oynarım” diyen 30 yaşındaki eldiven, çark etti ve “20 milyon TL’yi peşin isterim” diye diretti. Yönetimin ‘Taksitle verelim’ teklifini bile kabul etmedi

Trabzonspor'da ekonomik sıkıntıların çözümü ve geçici transfer yasağının kaldırılması için uğraşan yönetim kurulu bir taraftan da kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak ile sözleşmesinin feshi için anlaşmaya çalışıyor. Burak ile el sıkışarak sözleşmesini fesheden, ayrıca Beşiktaş'tan da bonservis bedeli alan Fırtına, 30 yaşındaki eldiveni ise ikna edemedi. Kulübe 4 Aralık tarihinde 2 milyon 200 bin euro'luk alacağının ödenmemesi nedeniyle ihtar çeken tecrübeli kaleci, yönetimin alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetme teklifini kabul etmedi.

GERİ ADIM ATMADI

Yönetimin "Alacaklarını taksitle ödeyelim" önerisini de reddeden Onur, sadece geçmiş değil gelecek alacaklarının da kendisine nakit olarak verilmesini istedi. Yönetimin tüm ikna çalışmalarına rağmen anlaşmaya yanaşmayan Onur ile temasların devam ettiği belirtildi. Pazartesi gününe kadar ödeme yapılmazsa serbest kalacak olan eldivene taraftar ve camiadan büyük tepki var. Taraftarlar sosyal medyada, "Bu mu senin Trabzonsporluluğun. Demek ki önceki söylediklerinde samimi değilmişsin. Mevzu para olunca Trabzonspor aşkı bitti" yorumları yaptılar.

5 AY PARA ALMASAM YİNE OYNARIM

25 Eylül 2017-Onur Kıvrak: Onur, para konusunu sorun edecek ve oynamayacak? Hem de Onur... Ben öyle bir karakterdeyim ya. Ben Trabzonspor'da 5 yıl para almasam yine çıkar oynarım. Paraya önem veren birisi olsam 800 bin euro indirim yapmazdım. Hiçbir zaman para konusunu sorun etmedim. O iddiaları ortaya atanlar anca insanların kafasını ve midesini bulandırır.

7 AY YOK

Bordo-mavililerin Karşıyaka'dan kadrosuna katarak 15 Ocak 2008'de sözleşme imzaladığı Onur Kıvrak, 11 yıldır görev yaptığı Trabzonspor'da uzun sakatlıklar yaşadı. Kasımpaşa ile 12 Mart 2011'de yapılan maçın son dakikalarında sağ diz ön çapraz bağları kopan Onur, ABD'de ameliyat edildi ve 6 ay formasından uzak kaldı. Onur, 2011-12'de sadece 3 maçta forma giyebildi.

9.5 AY FORMA GİYMEDİ

2 Ekim 2014'te Avrupa Ligi'nde Legia Varşova ile Trabzon'da oynanan maçın 64. dakikasında Onur'un bu kez sol diz ön çapraz bağları koptu. Tekrar operasyon geçiren Onur, 7 ay sonra 8 Mayıs 2015'te antrenmanlara çıkmaya başladı. O sezon sahaya çıkamayan bordo-mavili kaleci, sakatlandıktan 9.5 ay sonra 16 Temmuz 2015'te formasına kavuşabildi. Neredeyse 2 yıl oynamayan Onur, bu süreçte parasını tıkır tıkır aldı.

7 HAFTA OYNAMADI

Onur, 3 Mart 2016'da sağ diz dış menisküs ameliyatı geçirmiş ve bu kez 7 hafta sahalardan uzak kalmıştı.

OLAYLARIN ADAMI

2015: Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 'Ben kaptanım o minübüse binmem' diyerek Süleyman Hurma ile tartıştı, arabayı tekmeledi. Bu olayın ardından kadro dışı kaldı.

2016: 24 Nisan'da Fenerbahçe derbisinde olay çıkması üzerine formasını ve eldivenlerini sahaya bırakarak 'Ben artık yokum' dedi.

2018: Yeni Malatyaspor maçında taraftarla tartıştı, kadro dışı bırakıldı.