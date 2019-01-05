05 Ocak 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

FIFA'ya başvuran Sosa değil menajeri

FIFAya başvuran Sosa değil menajeri
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.01.2019

'nın transferinde arabuluculuk yaptığını söyleyen menajer , 598 bin euro alacağı olduğunu öne sürerek ’ya başvurdu

Yönetim bir taraftan 'lık davaları kapatmaya çalışırken bir taraftan da yeni sorunlarla uğraşmaya devam ediyor. 1.5 yıl önce edilen Sosa'nın o dönem transferinde arabuluculuk yaptığını söyleyen menajer , 598 bin euro'luk alacağı olduğunu öne sürerek FIFA'ya başvurdu. Bordo-mavililer ise tangocunun o dönem yetkili olan birinci menajerine ödemenin yapıldığını belirterek arabuluculuk ücretini ödemek istemeyince dava CAS'a gitti.

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