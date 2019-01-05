FIFAya başvuran Sosa değil menajeri

05 Ocak 2019, Cumartesi
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FIFA'ya başvuran Sosa değil menajeri
Giriş Tarihi: 04.01.2019
Jose Sosa'nın transferinde arabuluculuk yaptığını söyleyen menajer Ezequiel Manera, 598 bin euro alacağı olduğunu öne sürerek FIFA’ya başvurdu
Yönetim bir taraftan FIFA'lık davaları kapatmaya çalışırken bir taraftan da yeni sorunlarla uğraşmaya devam ediyor. 1.5 yıl önce transfer edilen Sosa'nın o dönem transferinde arabuluculuk yaptığını söyleyen menajer Ezequiel Manera, 598 bin euro'luk alacağı olduğunu öne sürerek FIFA'ya başvurdu. Bordo-mavililer ise tangocunun o dönem yetkili olan birinci menajerine ödemenin yapıldığını belirterek arabuluculuk ücretini ödemek istemeyince dava CAS'a gitti.
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