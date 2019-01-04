04 Ocak 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor hız kesmiyor

Trabzonspor hız kesmiyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.01.2019

İkinci yarı hazırlıkları için dün 'ya gelen ve ilk antrenmanını basına kapalı yapan , bugün basına açık ilk idmanını yaptı. Bordo-mavililerin kadrosunda altyapıdan 10 yeni futbolcu yer aldı.

'in ilk yarısında iyi bir grafik çizen , ikinci yarı hazırlıklarına 'da devam ediyor. Dün Antalya'ya gelen ve akşam saatlerinde basına kapalı antrenman yapan bordo-mavililer, bugün basına açık ilk idmanını yaptı. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda, İran 'yla Asya Şampiyonası'nda mücadele eden Vahid Amiri ve Majid Hosseini yer almadı. Sakatlığı bulunan kaptan , idmanı kenardan izlerken, bir diğer sakat oyuncu Zargo Toure ise kondisyoner eşliğinde düz koşu yaptı. Trabzonspor'un devre arası kampında, altyapı ve 1461 Trabzon'dan tam 10 yeni isim yer aldı. Basına açık olarak yapılan ilk idman olması sebebiyle çalışma öncesinde basın mensuplarına toplu poz veren futbolcular ardından pas organizasyonlarıyla çalışmaya başladı. Top kapma çalışması yapan futbolcular, ardından tempolu koşu gerçekleştirdi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor kuvvet çalıştı Trabzonspor kuvvet çalıştı
Burak Yılmaz KAPa bildirildi! İşte Beşiktaşın ödeyeceği ücret Burak Yılmaz KAP'a bildirildi! İşte Beşiktaş'ın ödeyeceği ücret
Olcay Şahandan açıklama: Bu kutsal forma için... Olcay Şahan'dan açıklama: "Bu kutsal forma için..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör