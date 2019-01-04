04 Ocak 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da acil para aranıyor

Trabzonsporda acil para aranıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.01.2019

Bu hafta 3 milyon euro geçmiş dönemden kaynaklanan bonservis ile 20 milyon ’lik futbolcu ödemeleri var. Önce bu sorun çözülecek, ardından da yapılacak

Bordo-mavililer bir taraftan stoper ve ön libero transferi için temaslarını sürdürürken, diğer taraftan da zamanı geçmiş ödemeler için kaynak arıyor. Yönetim, pazartesi gününe kadar Burak için ve Sosa için Milan'a toplam 3 milyon euro'luk ödeme yapacak. Böylelikle transfere engel bir durumun oluşmasını engellemek isteyen ekibi, gelecek hafta içerisinde de oyuncuların hesaplarına 20 milyon yatırmaya hazırlanıyor. Kaynak arayışlarına devam eden Başkan Ahmet Ağaoğlu, şöyle konuştu: "Önce bonservis borçlarımızı ardından da mevcut oyuncu ödemelerimizi gerçekleştireceğiz. Uzun zamandır yaptığımız kaynak üretme çalışmalarında önemli mesafe kat ettik ve yakında sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Ödemeler sonrası planlayabiliriz. Önceliğimiz eksiklerimizi altyapıdan tamamlamak ancak bazı noktaların güçlendirilmesi gerektiğinin biz de farkındayız ve bu konuda hazırlık içerisindeyiz

SEFERBERLiK

Sosa için şimdiki seferberlik ilan edildi… derbisinde sakatlanan ve 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Arjantinli yıldıza kampında özel bir tedavi programı uygulanması planlanıyor. Sosa'nın sahalara dönüş süresinin uzamaması için tedavide hassas davranacak bordo-mavililer, tangocuyu en geç ikinci haftadaki maçına yetiştirmeye çalışacak.

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