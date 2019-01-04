Öze dönüş kralı

Antalya kampında bulunan 29 futbolcunun 19’u altyapıdan geldi Yönetimin hedefi birkaç yıl içerisinde bu sayıyı daha da artırmak

Kardeniz ekibinde altyapı madeni var. Bordo-mavililerin 29 kişilik Antalya kampı kadrosunda altyapıdan 19 oyuncu yer aldı. Trabzonspor'un altyapısından Antalya kampına katılan isimler şunlar: Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Kablan, Hüseyin Türkmen, Hasan Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Abdurrahim Dursun, Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılıç ve Oğuzhan Açıl.



İŞTE 10 YENİ GENÇ FUTBOLCU



Bahadır Güngördü



1461 Trabzon'da son derece başarılı maçlar çıkardı, iyi kumaşı var. Kaleci açığı için düşünülen bir isim. 22 yaşındaki 1.90'lık eldiven, 1461 formasıyla 18 maça çıktı.



Yunus Emre Çakır



GÜÇLÜ fiziği ile ön plana çıkıyor. 21 yaşındaki stoper, 1461 Trabzon'da 13 maça çıkıp, 1 gol attı. Takımı için sonuna kadar savaşması onu öne çıkaran özelliklerden biri



Serkan Asan



KENDISINDEN beklentiler oldukça yüksek. Sağ ve sol bek mevkilerinde görev yapıyor. 19 yaşındaki 1.70'lik futbolcu 21 maçta forma giydi. Tekniği ve topu oyuna sokması iyi.



Abdurrahim Dursun



SOL bölge için iyi bir alternatif durumunda. Milli takımda iyi işler yaptı. 20 yaşındaki sol bek bu sezon 10 maça çıktı ve etkili performansı ile dikkatleri üzerine çekti.



Yağızcan Erdem



OYUN zekası oldukça iyi. Biraz daha güçlenirse iyi bir 10 numara potansiyeli var. 21 yaşındaki orta saha bu sezon 19 maçta görev yaptı ve rakip fileleri 2 kez sarsmayı başardı.



Ali Karnapoğlu



'KAYA gibi stoper' tabirini hak eden bir oyuncu. Karakteri ve antrenörlerle uyumu çok iyi. Gelişime açık bir görüntü çizen 19 yaşındaki Karnapoğlu bu sezon 12 maça çıktı.

Berkay Kara



SAĞ kanatta oynayan Berkay, buna karşılık sol ayağını da oldukça etkili kullanıyor. 19 yaşında ve 1.72 boyundaki oyuncu 11 maçta 2 gol atıp, 2 de asist yaptı.



Koray Kılınç



1.92 boyundaki santrfor, Karadeniz ekibinin uzun yıllar aradığı uzun forvet sorununa çözüm olabilecek gibi duruyor. 13 maça çıktı, 7 gol attı ve 3 de asist yaparak dikkat çekti.



Oğuzhan Açıl



U21'IN kaptanı... Sağ ayağını çok iyi kullanıyor ve stoper olmasına rağmen top tekniği ve sürati var. 18 yaşında ve 1.86 boyundaki Oğuzhan Açıl, 15 maça çıktı.



Burak Temur



Çok yönlü forvet. Gelecek vadettiği kadroya alındı. 18 yaşında ve 1.85 boyundaki Burak bu sezon 1461 Trabzon'da 21 maça çıkıp, rakip fileleri 3 kez sarsmayı başardı.