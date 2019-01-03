03 Ocak 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Zeki Yavru ile yollar ayrıldı

Ayrılık açıklandı! Sözleşmesi karşılıklı feshedildi
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 Giriş Tarihi: 03.01.2019

, 'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Zeki Yavru arasındaki 20.08.2018 başlangıç 31.05.2019 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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