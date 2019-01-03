03 Ocak 2019, Perşembe
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Trabzonspor'da Zeki Yavru ile yollar ayrıldı
Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 Giriş Tarihi: 03.01.2019
Trabzonspor, Zeki Yavru'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Zeki Yavru arasındaki 20.08.2018 başlangıç 31.05.2019 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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