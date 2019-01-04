04 Ocak 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor kuvvet çalıştı

Trabzonspor kuvvet çalıştı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.01.2019

, ’daki kamp çalışmalarını bugün saat 10.30’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde kamp yapılan otelin salonunda gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından kuvvet çalışması yapıldı. Yabancı oyuncuların tamamının belirtilen sürede takımın kampına dahil oldukları belirtilirken, sadece tedavisi devam eden Sosa'nın çalışmada yer almadığı belirtildi.

Bordo-mavililer, bugün saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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