03 Ocak 2019, Perşembe
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Wakaso iddiası
Giriş Tarihi: 02.01.2019
Trabzonspor'da Ogenyi Onazi’nin sezonu kapaması üzerine bordo-mavililerin adı birçok ön libero ile anılıyor.
Son olarak Guimaraes'te forma giyen Alhassan Wakaso'nun Karadeniz Fırtınası'na önerildiği ortaya çıktı. 26 yaşında, 1.80 boyundaki oyuncu için Trabzonspor scout ekibinin raporu bekleniyor. Ganalı oyuncunun, Guimaraes ile 2020'ye kadar kontratı var. Bonservis bedeli 1.5 milyon euro civarında.
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