03 Ocak 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Wakaso iddiası

Wakaso iddiası
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.01.2019

'da Ogenyi Onazi’nin sezonu kapaması üzerine bordo-mavililerin adı birçok ön libero ile anılıyor.

Son olarak 'te forma giyen 'nun Karadeniz Fırtınası'na önerildiği ortaya çıktı. 26 yaşında, 1.80 boyundaki oyuncu için scout ekibinin raporu bekleniyor. Ganalı oyuncunun, Guimaraes ile 2020'ye kadar kontratı var. Bonservis bedeli 1.5 milyon euro civarında.
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