03 Ocak 2019, Perşembe
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Ekuban: "Hayatımın en doğru işi"
Giriş Tarihi: 02.01.2019
Trabzonspor'un sezon başında Leeds United’tan kiraladığı Caleb Ekuban, performansı ve uyumuyla kısa sürede camianın gözdelerinden oldu.
Ganalı oyuncu "Hayatımda verdiğim en doğru karar. Burada kendimi bana hep çok değerli hissettirdiler. Kiralık olarak Trabzonspor'dayım ancak kulüp beni tutmak istiyor. Ben de kariyerime burada devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
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