03 Ocak 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Ekuban: "Hayatımın en doğru işi"

Hayatımın en doğru işi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.01.2019

'un sezon başında Leeds United’tan kiraladığı Caleb , performansı ve uyumuyla kısa sürede camianın gözdelerinden oldu.

Ganalı oyuncu "Hayatımda verdiğim en doğru karar. Burada kendimi bana hep çok değerli hissettirdiler. Kiralık olarak 'dayım ancak kulüp beni tutmak istiyor. Ben de kariyerime burada devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
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