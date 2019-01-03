Trabzonsporda Ngadjui seferi

Trabzonspor'da Ngadjui seferi
Slavia Prag’ın tecrübeli ön liberosu menajerler tarafından Trabzonspor’a önerilmişti. Ünal Karaman ve scout ekibi “Tamam” dedi. 28 yaşındaki oyuncu için harekat başlatıldı
Trabzonspor dört bir koldan Ogenyi Onazi'nin boşluğunu dolduracak ön libero arıyor. Sezonu kapatan Nijeryalı yıldızın yerine birçok isim gündeme geldi. Menajerler tarafından önerilen Slavia Prag'ın orta saha oyuncusu Ngadeu Ngadjui beğenildi. Teknik direktör Ünal Karaman ve scout ekibinin onay vermesi üzerine bordo-mavili yönetim şartlarını görüşmek için Çek kulübüyle masaya oturacak. Slavia Prag ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan 28 yaşındaki futbolcunun bonservisi 3 milyon euro'yu aşıyor. Trabzonspor, satın alma opsiyonuyla kiralama formülünü devreye sokmayı planlıyor.
HAVADAN GEÇİT VERMİYOR
Bordo-mavili kulübün gündemindeki Ngadeu Ngadjui, 1.90 boyunda dev bir savunmacı. Hem ön libero hem de stoperde oynayabiliyor. Lakabı 'Tank' olan 28'lik futbolcu ne yerden ne havadan geçiliyor. Avrupa Ligi'nde 2.3 top çalma, 2.7 top kesme, 5 top uzaklaştırma, 0.7 şut bloklama ortalamaları tutturdu. Tam bir savaşçı olan Kamerunlu oyuncunun stoper bölgesinde de görev alması teknik direktörlerin işini kolaylaştırıyor. 2016 yılından bu yana Slavia Prag'da forma giyen Ngadjui de kariyerinin bu bölümünde değişime sıcak bakıyor. Yönetim, tüm şartları zorlayarak transfer etmeye çalışacak.
Kamerunlu ön libero Ngadjui hırslı bir futbolcu. Kariyerinde forma giydiği 199 maçta 3 kırmızı kart gördü. Ayrıca 41 defa da sarı kartla cezalandırıldı. 19 gol, 10 asisti var.
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