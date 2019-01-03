04 Ocak 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor Burak Yılmazı KAPa bildirdi
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 Giriş Tarihi: 04.01.2019

, 'ın transferi için ile görüşmelere başladığını 'a bildirdi.

Bordo-mavililerin 'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş A.Ş.'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

Burak Yılmaz Beşiktaş'ta

BURAK YILMAZ'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 'a olduğunu açıkladı ve siyah beyazlı forma için terinin son damlasına kadar mücadele edeceğini belirtti.

Deneyimli golcü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Hayat geriye doğru anlaşılır ama ileri doğru yaşanır. Ben de hayatı ileri doğru yaşamaya çalışırken hayat beni tekrar gönül verdiğim takımımla buluşturdu. İnanıyorum ki bu yeniden buluşmanın ileride bir gün geriye bakıp anlayacağımız güzel ve anlamlı bir sebebi var. Ben şimdiden bu yeniden buluşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Benim yeniden Beşiktaş forması giymemi sağlayan başta Şenol hocama ve bana inanan herkese çok teşekkür ederim. Bana olan güvene layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Büyük Beşiktaş taraftarının her bir ferdinin övgüsünü de eleştirisini de saygıyla karşılıyorum. Sadece bilmenizi isterim ki; Beşiktaş formasını giydiğim an itibarıyla Beşiktaşlılığın tanımı olan tüm değerlerin ve Beşiktaşlı duruşununun sorumluluğunda olacak ve terimin son damlasına kadar Beşiktaşımız için mücadele edeceğim. Sevgi ve saygılarımla."

BEŞİKTAŞ AÇIKLADI

Öte yandan Beşiktaş Kulübü, Burak Yılmaz'ın transferi konusunda ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın kulübümüze transferi için görüşmelere başlanmıştır" denildi.

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