03 Ocak 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Olcay Şahan resmen duyurdu: "Bu kutsal forma için..."

Olcay Şahan resmen duyurdu: Bu kutsal forma için...
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.01.2019

'da transferde satış listesine konulan , resmi twitter hesabından bir açıklama yaptı.

'da 'dan geleceğine dair paylaşım... 31 yaşındaki oyuncu resmi twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Performans düşüklüğü sebebiyle kulübümün hazırladığı özel antrenman programına tüm inancım ve gücüm ile başladım. Bu özel antrenman programı ile performansımı en üst seviyeye çekip tekrardan takımıma layık olmak istiyorum. Bu kutsal forma için ayrılmak yerine savaşmayı tercih ediyorum. Trabzonspor'da hedeflerim büyük, kulübümün zarar görmemesi için hiçbir hamle yapmayacağımı da bildirmek isterim."

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