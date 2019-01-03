Olcay Şahan resmen duyurdu: "Bu kutsal forma için..."

Trabzonspor'da transferde satış listesine konulan Olcay Şahan, resmi twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Trabzonspor'da Olcay Şahan'dan geleceğine dair paylaşım... 31 yaşındaki oyuncu resmi twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Performans düşüklüğü sebebiyle kulübümün hazırladığı özel antrenman programına tüm inancım ve gücüm ile başladım. Bu özel antrenman programı ile performansımı en üst seviyeye çekip tekrardan takımıma layık olmak istiyorum. Bu kutsal forma için ayrılmak yerine savaşmayı tercih ediyorum. Trabzonspor'da hedeflerim büyük, kulübümün zarar görmemesi için hiçbir hamle yapmayacağımı da bildirmek isterim."